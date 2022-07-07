«Голос.Дети» и «Две звезды» аукнулись: правда о дочери Трофима вышла наружу

Музыкант признался, что его наследница больше не хочет выходить на сцену.

Трофим впервые рассказал, как пережила популярность его дочь Лиза. Напомним, сначала девочка стала финалисткой шоу «Голос.Дети», а затем певец принял участие с дочерью в проекте «Две звезды». Известные телепрограммы не прошли бесследно для 13-летней дочки. Трофим признался, что Лиза испытала невероятный стресс и даже срыв, после которого вовсе решила перестать петь и выходить когда-либо на сцену.

В беседе с «Комсомольской правдой » исполнитель подчеркнул, что до сих пор против участия детей в раскрученных и известных проектах. По его словам, юные певцы не понимают, что после всплеска популярности неизбежно следует разочарование. И выдержать такой накал эмоций может даже не каждый взрослый музыкант.

Сейчас Трофим надеется, что его дочь все-таки вернется к музыке. Он отметил, что за последние недели Лиза стала намного спокойнее и позитивнее и даже подпевает трекам, играющим на радио.