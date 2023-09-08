Голос советского Арамиса: вот какой красавец озвучил сердцееда из «Трех мушкетеров»

Одной из главных ролей в карьере Игоря Старыгина стал Арамис в музыкальной картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Советские зрительницы остались в восторге от харизматичного артиста, однако только спустя годы они узнали, что их любимый герой разговаривает совсем другим голосом.

Дело в том, что у Старыгина всю жизнь был дефект речи. И если в обычной жизни это придавало шарма артисту, то к амплуа мушкетера эта деталь совершенно не подходила. И поэтому режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич решил пригласить актеров озвучки.

«В жизни дефект был даже приятным, но в фильме такого не должно было быть», — рассказывал постановщик в одном из интервью.

И в итоге пленивший зрителей Арамис говорит голосом Игоря Ясуловича. Зрителям артист был известен как звезда «Майора Вихря», «Щита и меча» и других знаменитых лент.

А композиции в фильме исполняет солист ВИА «Коробейники» Владимир Чуйкин.