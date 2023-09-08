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Голос советского Арамиса: вот какой красавец озвучил сердцееда из «Трех мушкетеров»

8 сентября 2023 07:45
Голос советского Арамиса: вот какой красавец озвучил сердцееда из «Трех мушкетеров»

Долгие годы зрители не знали правды.

Одной из главных ролей в карьере Игоря Старыгина стал Арамис в музыкальной картине «Д’Артаньян и три мушкетера». Советские зрительницы остались в восторге от харизматичного артиста, однако только спустя годы они узнали, что их любимый герой разговаривает совсем другим голосом.

Дело в том, что у Старыгина всю жизнь был дефект речи. И если в обычной жизни это придавало шарма артисту, то к амплуа мушкетера эта деталь совершенно не подходила. И поэтому режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич решил пригласить актеров озвучки.

«В жизни дефект был даже приятным, но в фильме такого не должно было быть», — рассказывал постановщик в одном из интервью.

И в итоге пленивший зрителей Арамис говорит голосом Игоря Ясуловича. Зрителям артист был известен как звезда «Майора Вихря», «Щита и меча» и других знаменитых лент.

Голос советского Арамиса: вот какой красавец озвучил сердцееда из «Трех мушкетеров»

А композиции в фильме исполняет солист ВИА «Коробейники» Владимир Чуйкин.

Фото: Кадры из фильмов "Д`Артаньян и три мушкетера" 1979,"По улицам комод водили..." 1978
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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