Голодать больше не придется: 13-летняя дочь Брежневой нашла работу в Европе

Недавно экс-участница «ВИА Гры» Вера Брежнева объявила о разводе с продюсером Константином Меладзе. Так как работы в России у певицы давно нет, а сама она остается в Европе, многие задались вопросом о том, на какие средства собирается жить артистка. Проблема решилась неожиданно, обязанности кормильца готова взять на себя несовершеннолетняя дочь исполнительницы.

Соня — младшая из двух дочерей Брежневой от бизнесмена Михаила Кипермана. Девочке в декабре исполнится четырнадцать, но она оказалась не по годам взрослой. У наследницы певицы уже есть солидный бойфренд, да и выглядит она намного старше своих лет.

На днях стало известно, что Соня открывает в Европе студию дизайна интерьеров. Девочка обещает, что поможет каждому клиенту воплотить мечты в реальность. Похоже, помощь бывших супругой Брежневой больше не понадобится.