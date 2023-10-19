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Голодать больше не придется: 13-летняя дочь Брежневой нашла работу в Европе

19 октября 2023 06:00
Голодать больше не придется: 13-летняя дочь Брежневой нашла работу в Европе

Наследница звезды готова прокормить всю семью.

Недавно экс-участница «ВИА Гры» Вера Брежнева объявила о разводе с продюсером Константином Меладзе. Так как работы в России у певицы давно нет, а сама она остается в Европе, многие задались вопросом о том, на какие средства собирается жить артистка. Проблема решилась неожиданно, обязанности кормильца готова взять на себя несовершеннолетняя дочь исполнительницы.

Соня — младшая из двух дочерей Брежневой от бизнесмена Михаила Кипермана. Девочке в декабре исполнится четырнадцать, но она оказалась не по годам взрослой. У наследницы певицы уже есть солидный бойфренд, да и выглядит она намного старше своих лет.

На днях стало известно, что Соня открывает в Европе студию дизайна интерьеров. Девочка обещает, что поможет каждому клиенту воплотить мечты в реальность. Похоже, помощь бывших супругой Брежневой больше не понадобится.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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