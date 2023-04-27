Голодал и умер в рваной рубахе: кто обрек Кису Воробьянинова на жуткую участь

Может показаться, что успех и всесоюзная слава могли гарнировать советским актерам безбедную старость. Но многие знаменитости были вынуждены доживать свой век в нищете и одиночестве.

К сожалению, эта участь не обошла стороной и талантливого Сергея Филиппова. Своим появлением он мог украсить любой фильм и превратить его в комедию. А одной из самых ярких работ артиста стала роль Кисы Воробьянинова в картине «12 стульев».

Но после ошеломительного успеха наступило затишье. Дело в том, что к этому моменту у мужчины уже были проблемы со здоровьем, а его избранница лишь усугубляла ситуацию. К Антонине Голубевой в актерской среде относились с осторожностью. Товарищи Филиппова считали ее бесхозяйственной и неприспособленной к жизни.

Позже в кинематографе начался кризис, и без того больной артист, оставшийся без работы, вместе со своей возлюбленной стал голодать. А когда женщина умерла, то он совсем перестал за собой следить. Перед смертью у Сергея Николаевича не осталось практически ничего, кроме рваной рубахи и тапочек, которые сшили ему такие же пенсионеры.