Голливудским красавчиком не стал: на повзрослевшего Гарри Поттера без смеха не взглянешь

Уже не тот юный и наивный волшебник.

Дэниэл Рэдклифф стал звездой планетарного масштаба благодаря франшизе «Гарри Поттер», где он исполнил главную роль. От британского актера сходили с ума девушки и женщины со всего мира. Однако с возрастом Дэниэл изменился до неузнаваемости.

После «Гарри Поттера» Рэдклифф начал сниматься в весьма экстравагантных картинах — так он хотел избавиться от амплуа избранного волшебника. Одной из самых чудаковых ролей в исполнении Дэниэла стал образ Эла Янковича в биографическом фильме «Странный Эл».

Актер предстал в парике «афро», в огромных очках и с несуразными усами. Картину дополнили цветастые рубашки в гавайском стиле. Такого смехотворного перевоплощения от Гарри Поттера не ожидал никто. Видимо, Дэниэл по-прежнему чувствует себя заложником единственной роли и пытается от нее «отмыться». Ради этого он готов на любые эксперименты со своей внешностью.

Картина «Странный Эл» рассказывает об известном пародисте и музыканте. Главный герой долго шел к своей мечте вопреки запретам и обстоятельствам, и однажды ему улыбнулась удача.