Голливудская прихоть: от завещания Дрю Бэрримор волосы встанут дыбом

Дрю Бэрримор за свою весьма успешную актерскую карьеру сколотила немаленькое состояние. Чего только стоит шикарный дом артистки в Беверли-Хиллз — его стоимость оценивается в три миллиона долларов.

Пожалуй, нет ничего удивительного в том, что многим интересно узнать, кому же достанется богатство голливудской дивы. Оказалось, об этом звезда экрана уже давно позаботилась. Артистка составила завещание, от которого волосы встанут дыбом.

Знаменитость не стала скрывать, что завещала особняк своей собаке по кличке Флосси. Таким образом Бэрримор хотела вознаградить питомца за спасение собственной жизни при пожаре. Возгорание началось в доме звезды, когда она и ее теперь уже бывший возлюбленный Том Грин крепко спали после насыщенного рабочего дня. Учуяв запах дыма, собака разбудила свою хозяйку, что и помогло избежать страшной трагедии.

К слову, дом в свое владение Флосси уже никогда не получит. В 2010 году она скончалась в возрасте 16 лет, что стало для актрисы большим потрясением. Между тем мнение публики разделилось: хейтеры посчитали желание оставить дом животному очередной голливудской прихотью звезды, а поклонники артистки, знающие о ее безмерной любви к собакам, ничуть не удивились подобному повороту событий.