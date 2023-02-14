Голливудская Нонна Мордюкова: вид бывшей Николаса Кейджа повергнет в шок (фото)

Первой законной женой Николаса Кейджа стала американская актриса Патрисия Аркетт. Красавица-блондинка с аппетитными формами и пронзительным взглядом сводила мужчин с ума и быстро построила успешную карьеру в кино. Но годы ее не пощадили.

Артистка понимала, что ее красота неумолимо увядает, но наотрез отказалась от того, чтобы последовать примеру большинства своих коллег по цеху и лечь под нож хирурга. Аркетт твердо решила, что будет стареть естественным образом и в результате стала голливудской Нонной Мордюковой.

Теперь поклонники знаменитости с сожалением отмечают, что от ее былого очарования не осталось и следа. В одном из своих новых проектов, в фантастическом сериале «Разделение», Патрисия предстала с длинными, но полностью седыми волосами, чем шокировала многих зрителей, которые явно не были готовы к такому повороту событий.

Впрочем, недавно звезда экрана побывала на одном из светских мероприятий, где появилась с привычным для фанатов блондом. Тем не менее положение это не спасло — актриса заметно постарела.