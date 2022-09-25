Голливуд решился на это впервые: что россиян поразило в «Красной жаре»

«Красная жара» — культовый фильм, который до сих пор любят российские зрители. Фразу советского милиционера Ивана Данко в исполнении Арнольда Шварценеггера «Какие ваши доказательства?» в нашей стране превратили в один из первых настоящих интернет-мемов.

Американский кинокритик Винсент Кэнби в своей рецензии на фильм, вышедшей в 1988 году в «Нью-Йорк таймс», писал о том, что актерский дуэт Шварценеггера и Джеймса Белуши — это один из первых образцов отражения политики разрядки между СССР и США, а также первый «приятельский фильм» (buddy movie) в эпоху гласности и перестройки. «Когда наступает решающий момент, следует уважать друг друга», — заключил Кэнби.

В свою очередь, российские поклонники «Красной жары» отмечали, что «это один из первых западных фильмов, где один из главных положительных героев — советский человек, не являющийся перебежчиком или антикоммунистом». И это действительно так: к герою Арнольда очень быстро проникаешься симпатией.