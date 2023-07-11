Голая грудь вывалилась из декольте: звезда «Татьяниного дня» оконфузилась на видео

Обычная поездка на такси обернулась для Натальи Рудовой неловким конфузом. Артистка любит эпатировать публику своими провокационными аутфитами, но в этот раз позволила себе лишнего.

Звезда «Татьяниного дня» отправилась на девичник, который устроила Алена Водонаева по случаю праздника Ивана Купалы. Блондинка надела белое платье с открытыми плечами и экстремально глубокой зоной декольте. При этом Наталья не стала надевать под эффектный наряд нижнее белье, что и поставило ее в неловкое положение.

В автомобиле знаменитость сняла себя на видео. Артистка пританцовывала под популярный трек и так увлеклась процессом, что ее голая грудь вывалилась из слишком откровенного платья. Впрочем, случившееся нисколько не смутило Рудову, которая может похвастаться идеальной фигурой. Актриса лучезарно улыбнулась и как ни в чем не бывало продолжила красоваться на камеру.