Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Голая грудь вывалилась из декольте: звезда «Татьяниного дня» оконфузилась на видео

Голая грудь вывалилась из декольте: звезда «Татьяниного дня» оконфузилась на видео

11 июля 2023 14:00
Голая грудь вывалилась из декольте: звезда «Татьяниного дня» оконфузилась на видео

Горячие кадры попали в Сеть.

Обычная поездка на такси обернулась для Натальи Рудовой неловким конфузом. Артистка любит эпатировать публику своими провокационными аутфитами, но в этот раз позволила себе лишнего.

Звезда «Татьяниного дня» отправилась на девичник, который устроила Алена Водонаева по случаю праздника Ивана Купалы. Блондинка надела белое платье с открытыми плечами и экстремально глубокой зоной декольте. При этом Наталья не стала надевать под эффектный наряд нижнее белье, что и поставило ее в неловкое положение.

В автомобиле знаменитость сняла себя на видео. Артистка пританцовывала под популярный трек и так увлеклась процессом, что ее голая грудь вывалилась из слишком откровенного платья. Впрочем, случившееся нисколько не смутило Рудову, которая может похвастаться идеальной фигурой. Актриса лучезарно улыбнулась и как ни в чем не бывало продолжила красоваться на камеру.

Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
1 комментарий
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше