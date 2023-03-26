Годы взяли свое: в сухой старушке Кожурину из «Ментовских войн» не узнать (фото)

Марина Игнатова известна многим современным зрителям по сериалу «Ментовские войны». Она настолько убедительно сыграла Татьяну Кожурину, что до сих пор ассоциируется с этим образом. Как изменилась актриса за последние годы?

На днях артистка отметила свое 67-летие. Поклонники Игнатовой отмечают, что актриса сильно сдала. Из интересной миловидной женщины она превратилась в иссохшую и осунувшуюся старушку. Годы не пощадили Марину Октябрьевну и лишили ее былой красоты.

Игнатова известна по картинам «Лабиринт любви» и «Детская площадка», а также по сериалам «Тайны следствия», «Хороший человек», «Фандорин. Азазель». Она по-прежнему востребована в профессии и продолжает активно сниматься.

В личной жизни у Игнатовой тоже все отлично. Актриса замужем за экс-гитаристом рок-группы «Наутилус Помпилиус» Александром Беляевым. Вместе они уже больше 30 лет. До сих пор неизвестно, есть ли у пары дети. Супруги предпочитают вести закрытый образ жизни.