Годы взяли свое: в сухой старушке Кожурину из «Ментовских войн» не узнать (фото)
Поклонники были удивлены.
Марина Игнатова известна многим современным зрителям по сериалу «Ментовские войны». Она настолько убедительно сыграла Татьяну Кожурину, что до сих пор ассоциируется с этим образом. Как изменилась актриса за последние годы?
На днях артистка отметила свое 67-летие. Поклонники Игнатовой отмечают, что актриса сильно сдала. Из интересной миловидной женщины она превратилась в иссохшую и осунувшуюся старушку. Годы не пощадили Марину Октябрьевну и лишили ее былой красоты.
Игнатова известна по картинам «Лабиринт любви» и «Детская площадка», а также по сериалам «Тайны следствия», «Хороший человек», «Фандорин. Азазель». Она по-прежнему востребована в профессии и продолжает активно сниматься.
В личной жизни у Игнатовой тоже все отлично. Актриса замужем за экс-гитаристом рок-группы «Наутилус Помпилиус» Александром Беляевым. Вместе они уже больше 30 лет. До сих пор неизвестно, есть ли у пары дети. Супруги предпочитают вести закрытый образ жизни.