Годы тюрьмы аукнулись: не поверите, увидев звезду «Кабачка "13 стульев"» сейчас

Среди звезд российского кино есть такие, кому довелось побывать не только на съемочной площадке, но и на скамье подсудимых. Одним из ярких примеров тому является Владимир Долинский, известный по роли пана Пепичека в культовой картине «Кабачок „13 стульев“».

В 1973 году он был осужден за махинации с валютой. Артист, нарушая закон, обменивал доллары на рубли, за что и поплатился. Знаменитость приговорили к пяти годам лишения свободы. Актеру удалось освободиться досрочно благодаря коллегам из Театра сатиры, которые написали соответствующее ходатайство.

Как пишет портал «Новый очаг », после выхода на свободу в 1977 году Долинский вернулся в театр, но уже совсем другим человеком. Поклонники и сегодня отмечают, что годы, проведенные за решеткой, сделали свое дело, довольно негативно отразившись на внешнем облике актера. Владимир Абрамович набрал лишний вес и лишился своей некогда густой шевелюры.