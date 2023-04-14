Годы не стоят на месте: ахнете, увидев постаревшую Олю из «Бригады» (фото)

Сегодня даже ребенок знает про сериал «Бригада» и с особым теплом отзывается об актерах, которые великолепно сыграли свои роли. Одной из невероятных красавиц по сей день считают Екатерину Гусеву, которая играла в «Бригаде» Ольгу. Годы идут, но ее грация и женственность лишь обретают особый характер.

Глядя на старые фотографии актрисы, складывается впечатление, что она юная, непонимающая жизни девушка. Но современные фотографии Екатерины говорят об обратном. Несмотря на уже далеко не юный возраст, она все равно хранит в себе шарм, покоривший сердца миллионов мужчин и женщин. Ведь после проката «Бригады» на Гусеву обрушилась волна популярности.

Актриса продолжает ухаживать за собой, подбирает интересные аутфиты для выхода в свет. Но самая тяжелая работа, которая сейчас на ее плечах — это работа мамы. Екатерина вместе со своим мужем воспитывает двоих детей: дочь и сына. А по ней и не скажешь, что она дважды мама.