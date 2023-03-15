Годы не щадят никого: ахнете, увидев последние фото сердцееда из «Бриджит Джонс»

Хью Грант за годы карьеры успел принять участие во многих романтических комедиях. На протяжении долгих лет главным амплуа актера являлся харизматичный негодяй и сердцеед, который покорял сердца не только персонажей фильмов, но и зрителей на всех континентах. Многие фанаты были уверены, что их любимый артист никогда не столкнется со старостью, но Грант не смог оправдать их надежд.

Так, прославленный артист стал гостем недавно прошедшего «Оскара» и сопутствующих мероприятий. На вечеринках он блистал в элегантных смокингах и костюмах, но внимательных фанатов шокировали изменения в его внешности. Дело в том, что он полностью поседел, а многочисленные морщины сделали его похожим на старика.

Артист при этом продолжает покорять кинематограф и активно снимается. Например, его можно было увидеть в сериалах «Чрезвычайно английский скандал» и «Отыграть назад», а также в двух последних фильмах Гая Ричи — «Джентльмены» и «Операция Фортуна».

Зрители как и критики высоко ценят игру Гранта, отмечая, что он как и раньше виртуозно перевоплощается в свои любимые образы.