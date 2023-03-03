Годы не пожалели: гремевшая на весь мир супермодель сейчас вызывает печальную улыбку (фото)

Тайру Бэнкс в школе называли тощей коровой. Над ней издевался даже старший брат, а модельные агентства, куда она ходила, чтобы доказать окружающим, что они ошибаются на ее счет, отказывали, отпуская вдогонку расистскую шутку. Случайная встреча изменила жизнь афроамериканки и вознесла ее на вершину модельного Олимпа.

17-летняя девушка в слезах выбегала с очередного кастинга, когда ее остановил французский агент, искавший манекенщиц для Недели высокой моды в Париже. Тайра согласилась не сразу, но после дефиле во Франции ее заметили Chanel, Ralph Lauren, Dolce & Gabbana. Бэнкс стала первой афроамериканкой, появившейся на обложке GQ и Sports Illustrated, в том же 1997-м ее назвали супермоделью года.

Получив всеобщее признание как манекенщица, девочка из Калифорнии начала карьеру телеведущей, запустив «Шоу Тайры Бэнкс» и «Топ-модель по-американски». Зеленоглазая брюнетка также запустила свою линию косметики и бренд по производству мороженого, написала две книги об изнанке модельного мира и снялась в ряде клипов, в том числе у Майкла Джексона и Тины Тернер.

В кино 49-летнюю селебрити можно увидеть в музыкальных или романтических комедиях («Бар „Гадкий койот“», «Любовь и баскетбол»).