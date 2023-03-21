Годы не пощадили: постаревшая мама Стюарта Литтла шокировала народ (фото)

Одной из главных ролей в карьере Джины Дэвис стала Элеонора, приемная мать мышонка Стюарта в семейном фильме «Стюарт Литтл». Артистка мгновенно влюбила в себя поклонников по всему миру, а потом продолжила покорять Голливуд.

За горы карьеры она успела сняться в 53 фильмах и сериалах, а последней ее работой стал сериал «Ши-Ра и непобедимые принцессы», где она подарила голос одной из главных героинь. Помимо этого, Джина занялась активизмом и активно выступает за гендерное равенство в Голливуде и за запрет дискриминации в спорте.

О своей жизни Дэвис рассказывает в социальных сетях, где регулярно можно увидеть множество снимков с поклонниками. Пользователи Сети хвалят знаменитость за успехи и достижения, но отмечают, как сильно она изменилась за прошедшие годы. По их мнению, в Дэвис уже нельзя узнать ту самую артистку, которая покорила их сердца в «Тельме и Луизе», «Битлджюсе» и других знаковых лентах.