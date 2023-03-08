Годы не пощадили: как сейчас выглядит мама Стюарта Литтла из одноименного фильма

Голливудская кинодива Джина Дэвис запомнилась киноманам не только по блестящему тандему с Хью Лори в комедии «Стюарт Литтл». На ее счету более 50 ролей в самых разных фильмах, за одну из которых она получила премию «Оскар» как лучшая актриса второго плана.

Девочка из Массачусетса всегда чувствовала тягу к творчеству. В детстве играла на фортепиано и флейте, во время учебы по обмену выучила шведский язык, а в 1979 году получила степень бакалавра изящных искусств в Бостоне. В кино она дебютировала в 1982 году в фильме «Тутси», пробовала себя в ситкомах, после чего снялась в «Мухе» и «Битлджюсе». Вторая номинация на «Оскар» за роль в «Тельме и Луизе» так и осталась номинацией, хотя сам фильм можно назвать кульминацией творческого пути актрисы.

Карьера Джины Дэвис начала клониться к закату после кассового провала картины «Остров головорезов», который даже занесли в «Книгу рекордов Гиннесса» (10 млн сборов при бюджете в 100 млн). Впрочем, актриса продолжает сниматься, а также вести общественную деятельность. Дэвис выступает против гендерной дискриминации, старается привлекать внимание обитателей фабрики Грез к таким проблемам, как засуха в Африке.