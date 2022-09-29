Годы не пощадили: французская Анна Каренина вынуждена отказаться от пластики

Софи Марсо в свои 55 лет крайне недовольна тем, как выглядит. От былого очарования звезды фильма «Анна Каренина» не осталось и следа.

По уверению артистки, ее лицо покрылось морщинами, некогда пышная шевелюра заметно поредела, а округлые формы — обвисли. Марсо знает, что эти проблемы можно легко решить, обратившись к специалистам. Также знаменитость знает, в какую сумму ей это обойдется. Именно это и останавливает ее от того, чтобы лечь под нож хирурга и избавиться от комплексов.

В своей книге «Лгунья» Марсо призналась, что вынуждена отказаться от пластики из-за того, что ей попросту жаль тратить такие деньги на свою внешность. По этой причине она прибегает к менее радикальным методам. «Надо бы кое-что у себя изменить, но, когда понимаю, сколько это стоит, принимаю решение еще пару лет обойтись кремами», — подчеркнула звезда.