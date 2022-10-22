Годы берут свое: как сейчас живет и выглядит Кузьма Соколов из «Солдатов»

Постарел, но все еще востребован.

Актер Иван Моховиков запомнился благодаря роли колоритного Кузьмы Соколова в сериале «Солдаты».

Будущий артист появился на свет в семье дальнобойщика и учительницы английского языка, а любовь к актерству ему привил дедушка, служивший в одном из театров Таллина. Окончив школу, молодой человек уехал покорять Москву и поступил в ГИТИС.

С начала нулевых Иван Моховиков снимается в сериалах, но звездным прорывом для него стали именного «Солдаты».

После знаковой роли артист засветился в таких проектах, как «Штрафбат», «Русский перевод», «Журов», «Вий», «Годунов» и «Горячая точка». Также актер активно работает в озвучке – его голос можно услышать в мультфильмах «Душа» и «Райя и последний дракон».

Смог устроиться Моховиков и в личной жизни. Актер обрел счастье с Ольгой Глушко, которая была его коллегой по съемкам в сериале «Солдаты». В 2007 году у пары родился сын Макар.