Годами морочила голову россиянам: догадки об Ирине Безруковой оказались правдивы

Ирина Безрукова многим известна в первую очередь как экс-супруга Сергея Безрукова. Но поклонники актрисы прекрасно знают, что на ее счету множество ролей в фильмах и сериалах. Недавно Ирина рассказала о сложностях, с которыми ей приходилось сталкиваться в процессе съемок.

Безрукова откровенно призналась, как трудно ей даются интимные сцены в кино. Оказывается, актеры никогда не целуются в кадре по-настоящему, ведь это выглядит малопривлекательно. По словам Безруковой, приятные вещи далеко не всегда смотрятся эстетично. Поэтому приходится то и дело подстраиваться, чтобы на экране все смотрелось красиво.

В театре, по словам Ирины, с этим проблем не возникает из-за удаленности сцены от зрителей. Актеры могут просто прислониться друг к другу, даже не соприкасаясь губами. Пользователи Сети бурно отнеслись к таким откровениям актрисы. Многие даже предположили, что Ирина просто не умеет красиво целоваться, именно поэтому от нее и уходят все мужья.