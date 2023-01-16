Гляньте, каким стал немецкий зять Олега Табакова: мать родная не узнает

Режиссер Олег Табаков мог похвастаться родственными связями со всемирно известным актером Яном Йозефом Лиферсом. Многие зрители помнят его по роли Руди Вурлитцера в культовом фильме «Достучаться до небес».

Именно за него вышла замуж дочь кинодела от первого брака Александра. Звездная наследница тяжело переживала роман отца с актрисой Мариной Зудиной и его уход из семьи. Лишь знакомство с немецким актером помогло ей оправиться от беды, которая случилась в ее семье.

Правда, брак Табаковой не заладился, несмотря на то, что она подарила Лиферсу дочь Полину. Известно, что она решила остаться жить с отцом, который женился снова. Избранницей актера стала Анна Лоос, которая родила ему двух дочерей.

На родине Лиферс довольно популярен. Он остается востребованным актером, а также развивает музыкальную карьеру. Между тем многие отмечают, что с годами немецкий зять Табакова изменился до такой степени, что его и родная мама не узнает. Ян Йозеф Лиферс заметно постарел и явно обзавелся лишними килограммами.