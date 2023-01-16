Гляньте, каким стал немецкий зять Олега Табакова: мать родная не узнает
Поклонников актера ждет горькое разочарование.
Режиссер Олег Табаков мог похвастаться родственными связями со всемирно известным актером Яном Йозефом Лиферсом. Многие зрители помнят его по роли Руди Вурлитцера в культовом фильме «Достучаться до небес».
Именно за него вышла замуж дочь кинодела от первого брака Александра. Звездная наследница тяжело переживала роман отца с актрисой Мариной Зудиной и его уход из семьи. Лишь знакомство с немецким актером помогло ей оправиться от беды, которая случилась в ее семье.
Правда, брак Табаковой не заладился, несмотря на то, что она подарила Лиферсу дочь Полину. Известно, что она решила остаться жить с отцом, который женился снова. Избранницей актера стала Анна Лоос, которая родила ему двух дочерей.
На родине Лиферс довольно популярен. Он остается востребованным актером, а также развивает музыкальную карьеру. Между тем многие отмечают, что с годами немецкий зять Табакова изменился до такой степени, что его и родная мама не узнает. Ян Йозеф Лиферс заметно постарел и явно обзавелся лишними килограммами.