«Глупое лицо»: как выглядит жена самого красивого араба в мире

По ее внешности «проехались» все кому не лень.

Житель Саудовской Аравии Омар Боркан аль-Гала прославился благодаря своей уникальной внешности. Его признали самым красивым в мире арабом, поэтому неудивительно, что многие девушки мечтали бы связать с этим Аполлоном свою жизнь.

Однако, к огромному огорчению поклонниц Боркана, парень уже занят. Больше всего фанаток возмутил тот факт, что Омар выбрал себе в спутницы некрасивую даму с перекроенным лицом и надутыми губами.

Пассией красавца-араба стала дизайнер Ясмин Овейда. Ее внешность вовсю обсуждают в Интернете: одни считают, что жена Омара вполне симпатичная женщина, другие же говорят, что она слишком простая для мужчины такой неземной красоты.

«Лицо глупое, как кукла Барби», «Куда глаза глядели, никого лучше не было?» — пишут пользователи Сети.

Супруги перебрались в Канаду и обзавелись наследником, которого назвали Дияб. У них все хорошо, и, по всей видимости, Омара совсем не волнуют нелестные комментарии в адрес его женщины.