Глубокие морщины и кудри до плеч: красавца Джеймса Бонда не узнать (фото)

Пирс Броснан полюбился зрителям в образе Джеймса Бонда. Актеру удалось засветиться сразу в четырех фильмах об агенте 007.

В последний раз он примерил на себя культовый образ в 2002 году — именно тогда состоялась премьера картины с участием Броснана под названием «Умри, но не сейчас». С тех пор утекло немало воды, и артист сыграл в большом количестве самых разных проектов.

Вот только надо признать, что далеко не во всех из них он предстает на экране красавчиком. Например, в этом году вышел новый фильм Шона МакНамара «Русалка и дочь короля», в котором актеру досталась главная роль. В проекте он воплотил короля Людовика XIV. В кадре некогда привлекательного Броснана просто не узнать.

Перед зрителями он появился с глубокими морщинами на лице и с кудрями до плеч. Такого многие поклонники, привыкшие к красавцу Джеймсу Бонду, явно не ожидали.