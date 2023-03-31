Глубокие морщины и колтун на голове: американскую королеву эпатажа без грима не узнать

Леди Гага как никто другой умеет привлекать к себе внимание публики. Недаром певицу давно окрестили королевой эпатажа. Артистка известна не только своими хитами, но и любовью к странным сценическим образам.

Еще не все поклонники отошли от наряда звезды, изготовленного из настоящих кусков мяса, как их ждало новое потрясение. Гага, которая не появляется на публике без грима, вдруг показала себя без капли косметики на лице.

В социальных сетях знаменитость опубликовала фото, на котором запечатлена в растянутой серой футболке и с колтуном на голове. Такой вид певицы многим не понравился.

Фанаты не без сожаления отметили, что без макияжа звезда «уже не та». К тому же многие обратили внимание на то, что 36-летняя артистка из-за глубоких морщин выглядит гораздо старше своего возраста.