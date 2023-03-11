Глазам своим не поверите: как Пегова выглядела 20 лет назад

13 марта на телеэкраны выходит первый эпизод комедийного сериала «Моя мама — шпион». Главную роль исполнила Ирина Пегова. На закрытой премьере она шокировала прессу: миниатюрная 44-летняя звезда, всю жизнь сражающаяся с лишним весом, кажется, все-таки одержала победу в неравной борьбе.

Артистку сравнивают с выдающейся коллегой по цеху Мариной Ермоловой и хвалят за самоотверженность в исполнении трюков. «Неутомимая, непредсказуемая трудяга», «Вы в отличной спортивной форме, мадам!» — пишут поклонники.

За более чем 20 лет творческой деятельности Пегова успела сыграть главную роль в фильме Учителя «Прогулка», дважды получить «Золотую маску» (за «Дядю Ваню» и «Рассказ о счастливой Москве») и появиться более чем в 80 кинокартинах и телепроектах. Впечатляющая работоспособность никак не отражается на внешности артистки: время словно не властно над миниатюрной красоткой, которой уже в этом году предстоит перевоплотиться в Екатерину II в сериале «Царская прививка».

По сюжету императрица пережидает эпидемию оспы в Царском селе и размышляет о том, как излечить людей при помощи вакцины. Пару Пеговой составит Филипп Янковский. Режиссер восьмисерийного телепроекта Егор Анашкин уверен, что артистка станет самым прекрасным воплощением Екатерины Великой на экране.