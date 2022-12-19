Глазам не поверите, увидев юную Галину Волчек: ее вид проберет до дрожи (фото)

Галина Волчек не раз признавалась, что ее сердце навсегда отдано театру. Тем не менее на большом экране талантливая актриса тоже появлялась. Одной из первых ее работ в советском кинематографе стала картина «Шли солдаты».

В проекте, премьера которого состоялась в феврале 1959 года, артистка сыграла эпизодическую роль — воплотила медсестру в ресторане. Глядя на героиню знаменитости сегодня, поклонники не верят собственным глазам. Вид юной Галины Борисовны в кадре пробирает до дрожи.

На экране актриса больше похожа на мужчину: у нее крепкое телосложение, полное отсутствие талии и далеко не кукольное личико. Как бы там ни было, оставляющие желать лучшего внешние данные Волчек не помешали ей блестяще справиться с поставленной задачей. Пожалуй, в этом и заключался ее удивительный талант: даже играя в эпизодах, артистка покоряла сердца зрителей раз и навсегда.