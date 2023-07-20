Глазам не поверите: секретарша Алла из «Спортлото-82» в 62 года так же хороша, как и в 22

Актрисе Луизе Мосендз, которая сыграла секретаршу Аллу в фильме «Спортлото-82», на момент съемок было всего 22 года. Прошло уже сорок лет, но годы ничуть не испортили женщину. Для своих 62 лет она выглядит великолепно и не пытается скрыть возраст при помощи искусственного омоложения.

Луиза Мосендз окончила театральное училище и уже начала играть на сцене, когда получила роль в «Спортлото-82». Этот проект стал для нее первым в кинокарьере. На сегодня в фильмографии артистки более 40 работ в сериалах и фильмах. Актриса всегда отдавала предпочтение работе в театре и воспитанию дочки.

В последние годы актриса стала появляться на экране чаще. Он сыграла в картине «Дипломат» и в течение нескольких лет исполняла роль Зинаиды Кац в сериале «Мосгаз».

В отличие от многих коллег-актрис, Луиза Александровна не стала останавливать старение искусственно. Она не скрывает свой возраст, но выглядит для 62 лет просто отлично. Из юной красотки она превратилась в привлекательную зрелую женщину.