Глазам не поверите: на кого Сергей Светлаков променял красавицу-жену (фото)

Сергей Светлаков, экс-участник «Уральских пельменей» и звезда «Нашей Раши», привлекает многих женщин. Но артист — примерный семьянин и надежный партнер, поэтому у поклонниц нет шансов. Правда, ему не удалось избежать проблем в личной жизни.

Светлаков был женат дважды. Его первой избранницей стала Юлия Ворончихина, с которой они вместе учились в университете. Супруга придерживалась патриархальных взглядов на семью и поэтому посвятила себя браку, забыв про личные амбиции. Пара прекрасно смотрелась вместе, ведь спутница Светлакова была настоящей красавицей — эффектной блондинкой с классическими чертами лица. Однако в 2012 году некогда счастливые супруги подали на развод, и их даже не остановило наличие общей дочери. Артист объяснил расставание просто: «Не судьба».

Вскоре Светлаков женился во второй раз. Его выбор пал на Антонину Чеботареву, которую, в отличие от первой жены, нельзя назвать красавицей. Сегодня у пары двое сыновей — Иван и Максим. Сергей и Антонина выглядят счастливой парой.