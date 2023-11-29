Глазам не поверите: кто бы мог подумать, что Оленев из «Гардемаринов» будет таким в старости
Изменился до неузнаваемости.
Владимира Шевелькова никогда не обделяли главными ролями. На пике своей популярности звезда экрана оставил профессию, «пресытившись» актерством. Знаменитости надоело, что его повсюду узнают — и он пропал с радаров.
О решении поставить карьеру на паузу Оленев из «Гардемаринов» не пожалел. Даже этот проект, который и принес артисту наибольшую популярность, он никогда не любил и считал попсой. Какое-то время кумир миллионов работал барменом, а потом подался в рекламный бизнес.
На этом поприще он добился больших успехов, но все же вернулся на съемочную площадку. Правда, уже совсем другим, заметно постаревшим. Поклонники не думали, что их любимчик будет таким в старости, но время не щадит никого.
Однако на свою участь Шевельков не жалуется.
«Я давно живу в счастье — в гармонии с близкими и с самим собой», — признался он однажды.