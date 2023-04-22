Глазам не поверите: что роднит Мэрил Стрип с Ириной Муравьевой

Ирина Муравьева и Мэрил Стрип достигли невероятных карьерных высот в профессии. Обеих превозносят поклонники и до сих пор готовы носить их на руках. Объединяет этих легендарных актрис не только народное обожание. Оказывается, Муравьева и Стрип — ровесницы, они появились на свет в 1949 году.

Когда-то Ирина Вадимовна считалась одной из самых красивых и стильных актрис СССР. Ее Людмила из фильма «Москва слезам не верит» была образцом женственности и кокетства. Но с годами внешность Муравьевой сильно изменилась, и теперь она выглядит как самая обычная тучная бабушка с двойным подбородком.

73-летняя Мэрил Стрип выглядит на ее фоне как юная девушка. Звезда комедии «Смерть ей к лицу» буквально перестала стареть, как и ее киногероиня. У нее ухоженная внешность, безупречный овал лица и очаровательная улыбка. Невозможно поверить, что она ровесница Муравьевой.

Пользователи Сети выразили свое мнение: «Стрип, по-моему, красивей, но холодней. Муравьева как-то более эмоционально смотрится», «Обе харизматичны, не красавицы, но чертовски привлекательны».