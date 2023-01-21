Глазам не поверите: бывший Бритни Спирс женился на собственной копии (фото)

Многие до сих пор не забыли, какой красивой парой были Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк. И это несмотря на то, что звезды расстались более 20 лет назад.

Точная причина их разрыва до сих пор остается неизвестной. В своем клипе на песню Cry Me a River, где снялась актриса, похожая на Спирс, музыкант намекнул на измену. К тому же он не стеснялся обсуждать интимные подробности отношений с Бритни, чем только провоцировал скандалы.

Как бы там ни было, экс-возлюбленные давно пережили болезненный разрыв и наладили личную жизнь. С лета прошлого года Спирс замужем за Сэмом Асгари, а Тимберлейк еще в 2012 году узаконил отношения с Джессикой Билл.

Многие поклонники с удивлением отмечают, что исполнитель будто женился на своей копии — настолько сильно они с супругой похожи внешне друг на друга. Отметим также, что пара воспитывает двоих сыновей — Сайласа и Финеаса.