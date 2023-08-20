Глаза на мокром месте, лицо опухшее: Домогаров резко сдал после смерти бывшей жены

Несколько дней назад в семье Александра Домогарова случилась страшная трагедия. Бывшая жена и мать наследника актера скончалась от последствий онкологического заболевания. Несмотря на развод в прошлом, звезда кино всегда поддерживал отношения с Ириной Домогаровов, ведь вместе они воспитали сына Александра.

Когда у женщины обнаружился опасный недуг, артист бросил все силы на поиски лечения. Первое время терапия помогала, однако в последние месяцы усилия врачей не приносили результатов.

Кончина экс-супруги ощутимо подкосила экранного Турецкого.

Сейчас, когда Домогаров записывает видео для соцсетей, подписчики печально отмечают произошедшие изменения. Убитый горем 60-летний актер демонстрирует опухшее лицо и погасшие глаза. Иногда кажется, что он вот-вот расплачется.

Звезда кино не скрывал, что последние недели выдались страшными и для него, и для его сына. Из-за трагедии с бывшей женой Домогаров даже плакал от бессилия, осознавая, что ничем не может ей больше помочь.