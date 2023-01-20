Глаза на лоб полезут: гляньте, за какой костюм американки затравили Деми Мур

В свои 60 лет Деми Мур умудряется оставаться секс-символом Голливуда. Своей шикарной фигурой актриса вызывает зависть у женщин и сводит с ума мужчин. К тому же она может похвастаться лицом без единой морщинки.

Однако если внешность знаменитости близка к совершенству, то ее чувство вкуса идеальным назвать трудно. По долгу своей профессии Мур часто бывает на светских мероприятиях, но далеко не все ее выходы оказываются удачными.

Не так давно звезда экрана вновь позировала перед камерами, выбрав такой наряд, от которого глаза на лоб полезут. Классический комбинезон черного цвета с экстремально глубоким декольте отлично сидел на Мур. И все же за этот костюм американки затравили знаменитость.

Всему виной стали перчатки ярко-синего цвета, которыми бывшая супруга Брюса Уиллиса дополнила свой образ, тем самым испортив его. Аксессуар показался многим неуместным, поскольку напоминал перчатки, которые надевают хирурги во время операций.