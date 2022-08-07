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Киноафиша Статьи Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки»

Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки»

7 августа 2022 18:16
Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки»

Поклонники франшизы продолжают пересматривать фильмы и каждый раз находят в них что-то новое.

С момента выхода первой части прошло почти 15 лет, и за это время фанаты построили множество теорий, касающихся сюжета. Некоторые кажутся безумными, а некоторые не лишены оснований.

Белла – не человек

Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки»

Согласно этой версии, в роду главной героини были вампиры. Зрители считают, что среди ее предков должен быть полукровка, поскольку только так можно объяснить некоторые странности, связанные с Беллой.

Например, то, как спокойно она воспринимает информацию о сверхъестественных существах, или ее «щит».

Другие фанаты считают, что предками персонажа были оборотни. А третья группа поклонников вообще придерживается мнения, что Белла – суккуб.

Вампиры – это феи

Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки»

Согласно этой странной теории, описанные в книге существа совершенно не соответствуют классическому образу вампиров. Зато похожи на кельтских фей. В некоторых легендах сказано, что они питаются кровью.

Ослабленное состояние = самоконтроль

Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки»

Эта версия имеет право на существование. Поклонники уверены, что чем слабее человек в момент обращения в вампира, тем проще ему держать под контролем жажду крови. В случае с Беллой это соответствует действительности.

Да и остальные Каллены неплохо справлялись с собой, ведь были обращены на пороге смерти.

Джейкоб – родственник Сириуса из «Гарри Поттера»

Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки»

Совершенно безумная теория, связывающая воедино миры двух разных франшиз. Зрители решили, что персонажи объединяют родственные узы, но отнюдь не из-за общей фамилии Блэк. Просто Джейкоб, как и Сириус, умеет контролировать превращение в оборотня, а значит, является анимагом.

Секта вампиров

Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки»

Некоторые фанаты франшизы уверены в ее иносказательном смысле. Если придерживаться этой версии, семья вампиров представляет собой секту, в которую попадает героиня.

А Джейкоб – тот, кто взывает к разуму Беллы и пытается вытащить ее оттуда.

Беллу обратил не Эдвард

Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки»

В эту теорию верят лишь те, кто смотрел фильмы, но не читал книги. Сразу после того, как Ренесме появляется на свет, Белла берет ее на руки. Ребенок несколько раз кусает ее. Поэтому зрители сочли, что именно дочь обратила героиню. Внимательные же читатели помнят, что у Ренесме не было яда, как и у большинства полукровок. И она не могла никого превратить в вампира.

Телепатическая связь

Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки»

Согласно этой версии, между Эдвардом и Беллой существует странной связь, которой нет объяснения.

Иначе как героиня могла слышать его голос в минуты опасности?

Автор книг утверждала, что это произошло из-за силы любви, однако зрители в это не поверили.

Белла все придумала

Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки»

Эта фанатская теория гласит, что все произошедшее было лишь плодом воображения героини. Ее жизнь была слишком скучной и несчастной, поэтому она придумала собственный яркий мир.

Связь вампиров и оборотней

Глаза на лоб полезут: 9 странных фанатских теорий про «Сумерки»

Как считают поклонники саги, после запечатления Джейкоба оборотни и вампиры оказались связаны друг с другом. Как иначе Элис смогла бы увидеть битву, которая едва не произошла в финале последней части?

Будущее оборотней и всех, кто находится рядом с ними, для нее недоступно.

Но в этот раз все было иначе. К тому же, она смогла увидеть взрослую Ренесме вместе с Джейкобом.

Елена Петрова
Елена Петрова
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