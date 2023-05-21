«Глаза бездонные»: дочь Маши из «Универа» ошеломила народ внешностью
Малышка уже сейчас умеет произвести впечатление.
Анна Хилькевич крайне редко прячет от поклонников личную жизнь. Приватность и уединение — это явно не про Машу из «Универа». Однако в этот раз ее «откровенность» с аудиторией перешла, что называется, все пределы. В соцсетях актриса разместила кадры со своей старшей дочерью Арианной.
И оказалось, что харизму и обаяние пятилетняя девочка уже совершенно точно унаследовала от матери. На кадрах, опубликованных в соцсетях, малышка буквально смотрит в душу поклонникам Хилькевич, покоряя всех и каждого своей незаурядной внешностью. Фанаты звезды «Универа» остались в бешеном восторге от публикации актрисы. И тому есть причины. Красота у Арианны действительно очень необычная и даже немного странная.
«Она прекрасная», «У нее такие красивые глаза», «Ресницы», «Анна на минималках», «Девочка какая красивая, как актриса», «Вся в мать», «Красотка», «Мама наградила улыбкой», «Эти бездонные глаза», «Невероятно красивая малышка», — слились фолловеры в едином порыве сделать комплимент старшей дочери Хилькевич.