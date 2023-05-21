«Глаза бездонные»: дочь Маши из «Универа» ошеломила народ внешностью

Анна Хилькевич крайне редко прячет от поклонников личную жизнь. Приватность и уединение — это явно не про Машу из «Универа». Однако в этот раз ее «откровенность» с аудиторией перешла, что называется, все пределы. В соцсетях актриса разместила кадры со своей старшей дочерью Арианной.

И оказалось, что харизму и обаяние пятилетняя девочка уже совершенно точно унаследовала от матери. На кадрах, опубликованных в соцсетях, малышка буквально смотрит в душу поклонникам Хилькевич, покоряя всех и каждого своей незаурядной внешностью. Фанаты звезды «Универа» остались в бешеном восторге от публикации актрисы. И тому есть причины. Красота у Арианны действительно очень необычная и даже немного странная.