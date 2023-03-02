Глаз радуется: почему мама Батрутдинова так умиляет россиян (фото)

На днях резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову исполнилось 45 лет. Он стал одним из самых узнаваемых и популярных участников проекта на ТНТ (53% зрителей проголосовали за него в 2009 году), сыграл множество ролей в комедиях. Все это благодаря поддержке близких, и в первую очередь мамы — Натальи Евгеньевны.

Артист поздравляет родительницу с днем рождения, не забывает рассказать о ней подписчикам и в День матери. Одну из таких публикаций он сопроводил совместным фото, где обнимает маму, а она держит букет цветов.

Подписчики оценили трогательный жест. «Здесь такой настоящий», — написала поклонница, намекая на искренность звезды. «Твоя мама очень красивая», «Очень похож на маму», — отметили другие, пожелав обоим здоровья и сил. Кто-то был более лаконичен. «Милота», — прокомментировала фото еще одна фанатка. Сам Тимур в одном из поздравлений ранее называл Наталью Евгеньевну фундаментом, на котором держится его семья.