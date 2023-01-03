Глаз от худышки не отвести: красоте юной Веры Сотниковой позавидует каждый (фото)

Советская и российская актриса Вера Сотникова снялась почти в 50 картинах. Уже в студенчестве она стала получать интересные и яркие роли, ведь очаровательную молодую артистку жаждали видеть в своих проектах многие режиссеры.

В 23 года она снялась в драме «Признать виновным», где появилась лишь в одном эпизоде. Этого оказалось достаточно — режиссеры заметили эффектную девушку и стали наперебой приглашать ее в свои фильмы.

Она появилась в главной роли в ленте «Внимание! Всем постам...», и по сей день эта работа считается одной из самых заметных в ее фильмографии. Здесь молодая Сотникова предстала в образе медсестры Люси. После успеха картины «Внимание! Всем постам...» Сотникова стала появляться во многих заметных проектах. Она снялась в драме «Десять лет без права переписки» вместе с Александром Панкратовым-Черным. Яркая красота артистки покорила всю мужскую аудиторию.

Благодаря выразительным глазам, пухлым губам и мягким чертам лица актриса стала воплощением женственности на долгие годы. Увы, с возрастом Сотникова поправилась, поэтому от прежней стройной красавицы не осталось и следа.