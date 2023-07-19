Глаз не отвести: старшая дочь Татьяны Арнтгольц поражает натуральной красотой

Актриса Татьяна Арнтгольц редко выкладывает новые публикации в социальных сетях, поэтому поклонники бурно реагируют на каждый новый снимок. Пару дней назад она порадовала фанатов редким фото с дочкой Марией.

Татьяна Арнтгольц прославилась благодаря молодежному сериалу «Простые истины», где снималась вместе с сестрой Ольгой Арнтгольц. Девушки входят в число самых известных близняшек российского кино. Несмотря на то, что обе актрисы активно снимаются, они смогли обзавестись семьей и детьми. Татьяна замужем за коллегой Марком Богатыревым. Они воспитывают общего сына Данилу и старшую дочь Машу (девочка родилась в браке Татьяны и Ивана Жидкова).

Поклонники отмечают, что 13-летняя Мария на новом фото выглядит уже совсем взрослой. По мнению комментаторов, актриса с дочкой больше похожи на сестер. Маша унаследовала лучшие черты от обоих родителей и растет настоящей красавицей. Она увлекается танцами, но поклонники уверены, что с такими данными девочке будет по плечу и актерская карьера.