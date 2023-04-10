Глаз не отвести: 54-летняя бывшая Брэда Питта засветилась в «голом» мини-платье (фото)

Дженнифер Энистон на протяжении нескольких десятилетий остается иконой стиля для миллионов женщин по всему миру. Актриса придерживается образа «дорогой» и утонченной дамы, которой несвойственно эпатировать публику слишком экстравагантными и эпатажными аутфитами. По крайней мере, так было до недавних пор.

Бывшей супруге Брэда Питта удалось произвести фурор на одном из светских мероприятий.

Для этого выхода в свет звезда сериала «Друзья» выбрала такой наряд, который никого не оставил равнодушным. Артистка засветилась в «голом» мини-платье серого цвета, украшенном множеством пайеток.

Самые внимательные интернет-пользователи разглядели не только всю красоту стройной фигуры Энистон, но и ее нижнее белье. Многие отметили, что в столь откровенном образе 54-летняя артистка так прекрасна, что от нее невозможно отвести глаз. При этом были и такие, кто обрадовались переменам в стиле звезды экрана. «Наконец-то она что-то начала менять», — гласит один из комментариев в Сети.