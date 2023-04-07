Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Глаз не оторвать: как выглядит молодая жена Черепа из фильма «Мы из будущего»

Глаз не оторвать: как выглядит молодая жена Черепа из фильма «Мы из будущего»

7 апреля 2023 21:00
Глаз не оторвать: как выглядит молодая жена Черепа из фильма «Мы из будущего»

Влюбленные вместе уже 8 лет.

Жестокий, упертый и бескомпромиссный — таким зрители запомнили Владимира Яглыча в роли Олега Васильева (Череп). Примечательно, что в личной жизни он полная противоположность своего героя из фильма «Мы из будущего». Поговаривают, что это заслуга его молодой возлюбленной — Антонины Паперной.

33-летняя пассия артиста выглядит подлинной красавицей. Не зря их пару окрестили одной из самых красивых в отечественном шоу-бизнесе. Стройная и длинноногая — с такой фигурой она вполне могла бы стать прославленной манекенщицей. Ее тело настолько идеально, что даже откровенно несуразные вещи не в силах разрушить ауру притягательной сексапильности.

Глаз не оторвать: как выглядит молодая жена Черепа из фильма «Мы из будущего»

Всем своим видом она излучает негу и беззаботность. Короткая стрижка придает облику мальчишеское озорство. Волосы, окрашенные слоями, выдают оригинальную и творческую натуру, которая способна подарить не только чувственное, но и интеллектуальное наслаждение.

Фото: Кадр из фильма «Мы из будущего», соцсети
Ксения Тиманина
Ксения Тиманина
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video