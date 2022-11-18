Главный страх нашего детства: посмотрите, кто прятался под маской Джиперса Криперса

В начале нулевых в свет вышел жуткий хоррор «Джиперс Криперс». История брата и сестры, преследуемых зловещим монстром, стала мировым хитом.

Создатели сделали кассу и озолотились, потратив на сам фильм всего 10 млн долларов. Секрет бешеного успеха кроется в нагнетающем сюжете, убедительной актерской игре и, конечно, в загадочной фигуре самого Криперса.

Роль отвратительного чудовища исполнил Джонатан Брек. Примечательно, что дебютом актера стало появление в эротике «Эммануэль 4». В фильмографии Брека числится немало работ, однако самая известная из них — культовый Джиперс Криперс. Из других ярких появлений стоит отметить роли в четвертой части «Детей шпионов», а также в сериале «Звездный путь: Вояджер».

В реальной жизни Джонатан Берк — это довольно симпатичный человек. Мастерский грим и талант к перевоплощению сделали из актера самого жуткого злодея нулевых, способного одним взглядом вызвать у зрителя животный страх.