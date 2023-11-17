Главный советский Винни-Пух едва не оказался за решеткой: сейчас в это сложно поверить

Евгений Леонов прославился игрой преимущественно положительных персонажей. Артист старательно следил за своей фильмографией и в редких случаях соглашался перевоплощаться в недобропорядочных героев, что закрепило за ним репутацию самого честного актера страны. Однако это не помешало ему оказаться фигурантом одного скандального дела.

Так, на пике своей карьеры Леонов был актером Донского театра драмы и комедии, который находился в Новочеркасске. Артист регулярно приезжал туда ради нескольких спектаклей, чтобы помочь сцене выполнить план. Таким же образом поступали многие его коллеги, покровительствуя маленьким труппам по всей стране.

Однако со временем правоохранительные органы заподозрили, что на самом деле Леонов не появляется в постановках. Его роль исполняет совершенно другой артист, а сам он зарабатывает деньги на нелегальных творческих вечерах, которые в это же время проводит в Новочеркасске. Так как подобные коммерческие мероприятия были под строжайшим запретом, он оказался под пристальным вниманием следователей, а местные журналисты подготовили ряд разоблачительных статей. Пресса обвиняла Леонова в подрыве экономики и в растрате государственных средств.

Леонов вполне мог оказаться в заключении, но его спасла изменяющаяся политика в стране. Во второй половине 80-х артистам уже разрешили проводить подобные мероприятия, поэтому, пока милиция изучала все аспекты возможного преступления, Леонов оказался невиновен.