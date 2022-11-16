Главный секрет «русской» девушки Бонда раскрыт: сегодня он может помочь каждой

Карьера Ольги Куриленко — образец для подражания многих российских девушек. Она выросла в Запорожье, а в возрасте 15 лет перебралась в Москву, где заключила первый модельный контракт. Уже через год Куриленко переехала за рубеж. Там она не только развивалась как манекенщица и модель, но и как актриса. От эпизодических ролей она довольно быстро перешла к заметным работам в кассовом кино. А в 2008 году Ольгу выбрали девушкой Бонда в фильм «Квант милосердия».

Актриса целеустремленно трудится по сей день: в этом году она, например, присоединилась к фильмам Marvel, сыграв в блокбастере «Черная вдова». А поклонники считают, что главный успех Куриленко в ее особенности. Ольга в шутку называет себя control freak: она привыкла до минуты планировать каждый день и записывать все важные заметки в ежедневник. Каждый вечер она составляет список дел, придерживаясь строгих правил самодисциплины. По всей видимости, именно целеустремленность и педантичность и помогли Куриленко покорить Голливуд.