Главный провал Любви Орловой: этот советский фильм все считают ужасным

Советский кинематограф достоин высшей похвалы, но даже ему не чужды громкие неудачи. То же самое можно сказать и о Любови Орловой. В карьере любимой актрисы Иосифа Сталина был как минимум один позорный провал.

Последнюю картину с участием знаменитости все считают ужасной. В ленте «Скворец и Лира» у не сумевшей вовремя уйти артистки по традиции была главная роль. Режиссер Григорий Александров пошел на поводу у обожаемой супруги, которая больше всего на свете не хотела стареть. Постановщик позволил 72-летней жене воплотить 35-летнюю героиню. Но обмануть зрителя не вышло. Зрелище получилось курам на смех.

Как бы команда проекта ни пыталась замаскировать истинный возраст Орловой, это оказалось невозможным. Нашлись у публики и другие претензии к фильму. Например, сюжет большинству показался слишком скучным и пресным.