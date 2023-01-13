Главный неудачник Голливуда: от каких культовых ролей отказался Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне в 80-е и 90-е был мегазвездой кинематографа. Но если посмотреть на карьеру актера под другим углом, то становится очевидным, что он упустил массу возможностей.

Киношники буквально выстраивались в очередь, чтобы заполучить Слая в свои проекты. Между тем звезда экрана часто воротил нос от деловых предложений, о чем наверняка впоследствии жалел. Если взглянуть на перечень лент, в которых Сталлоне отказался сниматься, то артиста смело можно назвать главным неудачником Голливуда. Если бы он был более прозорлив, то наверняка не отдал бы столь большое количество культовых ролей другим актерам.

Например, Сталлоне мог стать Джоном Макклейном в «Крепком орешке», Акселем Фоули в «Полицейском из Беверли-Хиллз», Люком Мартином в «Возвращении домой», Майклом Дикси Дуайром в «Клубе „Коттон“», Ханом Соло в «Звездных войнах» и даже Суперменом в одноименном фильме. Также киноделы предлагали Слаю любую роль в третьей части «Крестного отца». Дал от ворот поворот актер и Квентину Тарантино, желающему видеть его в «Криминальном чтиве» в образе Бутча.