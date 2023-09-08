Главный ловелас сериала «Казанова» увел жену из-под венца: ее сложно назвать типичной красавицей

Звезда сериала «Казанова» Антон Хабаров в реальной жизни кажется очень похожим на своего экранного героя. Артист привлекателен, обладает уникальным обаянием и мог бы покорить любую девушку. Но для него существует только одна: любимую супругу актер практически украл из-под алтаря.

Любовь всей своей жизни Антон встретил во время учебы в Щепкинском училище. Актер сразу обратил внимание на обаятельную Елену Степачеву, но решил завоевывать ее сердце постепенно. Хабаров подружился с избранницей, но не показывал ей своих чувств. Он всегда был рядом, был готов выслушать и помочь в трудную минуту. Дошло до того, что девушка собралась замуж за другого. И только тогда молодой человек поставил ее перед выбором со словами:

«Или я, или он».

Елена предпочла лучшего друга.

Пара вместе уже двадцать лет, воспитывает двоих детей и продолжает наслаждаться браком. Но фанатки все еще не одобряют выбор кумира — многим кажется, что супруга Антона недостаточно красива для такого привлекательного мужчины.

«Любовь зла, полюбишь и... Ничего выдающегося в ней», «Овчинка выделки не стоит», — возмущаются поклонницы.

Но Елена продолжает покорять сердце мужа своим обаянием и легким нравом.