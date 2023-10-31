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Главный красавчик российских сериалов опять пошел под венец: вот как выглядит его четвертая жена

31 октября 2023 06:30
Главный красавчик российских сериалов опять пошел под венец: вот как выглядит его четвертая жена

Красавица младше актера на 15 лет.

Антона Батырева зрители знают благодаря ролям в картинах «Анна-детективъ», «Алмазный эндшпиль», «Кто ты?» и «Ничто не случается дважды». На экране артист воплощает роли брутальных мачо и покорителей женских сердец. Неудивительно, что и в реальности у звезды тоже бурная личная жизнь.

За плечами у Батырева три неудачных брака. Но после нескольких разводов актер решился пойти в ЗАГС еще раз. Супругой 42-летней знаменитости стала 26-летняя Анна Савельева. С будущей женой артист прожил три года, прежде чем решиться предложить ей узаконить отношения. Курчавая красотка часто мелькала в соцсетях звезды.

Антона Батырева нисколько не смущает 15-летняя разница в возрасте. Актер рассказывает, что сразу нашел общий язык со своей второй половинкой. По словам Батырева, его Анна не по годам умная и мудрая женщина.

Главный красавчик российских сериалов опять пошел под венец: вот как выглядит его четвертая жена
Фото: Кадр из сериала «Ничто не случается дважды» (2017–2020), unsplash.com, социальные сети
Алла Новикова
Алла Новикова
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