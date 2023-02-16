Главный козырь «Папиных дочек» раскрыт: гляньте, что стало с малышкой Пуговкой

Не успели поклонники сериала «Папины дочки» обрадоваться тому, что их любимый проект получит свое продолжение, как узнали печальную новость. В СМИ сообщили, что актриса Екатерина Старшова, воплотившая младшую из дочерей Сергея Васнецова — Пуговку, не засветится на съемочной площадке. Теперь же появились другие сведения.

Оказалось, что Пуговка все же будет в продолжении ситкома. Правда, роль ее станет скорее эпизодической. Старшова призналась, что до последнего не могла понять, сможет ли присоединиться к коллегам спустя столь длительный перерыв. Дело в том, что знаменитость давно живет за границей, но часто гастролирует с ледовыми шоу.

К радости фанатов, все сложилось удачно, и Старшова примет участие в съемках. Правда, зрители вряд ли сразу ее узнают: из Пуговки 21-летняя артистка превратилась в самую настоящую Пуговицу, способную покорить любого мужчину. К слову, звезда экрана выбрала для себя вовсе не актерскую профессию — она получает фармацевтическое образование и занимается фигурным катанием.