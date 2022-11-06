Главный конкурент «Иронии судьбы»: не поверите, о каком фильме забыли в СССР
Сюжет картины рассмешит любого.
«Ирония судьбы, или С легким паром!» по праву заслужила звание самого новогоднего фильма страны. Это не отменяет того факта, что в советском кинематографе есть множество других достойных проектов на эту тему. Одним из них стала комедия «Новогоднее похищение», снятая в 1969 году.
В центре сюжета оказывается пожарная часть, сотрудники которой готовятся встречать Новый год. Организовать достойную развлекательную программу они не в силах, а потому решают похитить сразу несколько известных артистов.
В результате в милицию начинают поступать жалобы, однако вовсе не от жертв преступления. Недовольны оказались те звезды, которых похищать не стали. Выяснилось, что это чуть ли не главная мечта любого артиста — быть похищенным ради выступления.
В ленте снялось большое количество популярных актеров, среди них, например, Савелий Крамаров, Евгений Стеблов, Михаил Пуговкин, Рина Зеленая, Евгений Моргунов. Несмотря на это, как пишет Дзен-канал «Синема — графия», картина так и не стала популярной, а со временем о ней попросту забыли.