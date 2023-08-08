Главный холостяк российского кино: женщины боготворят, а он плачет ночи напролет

Долгожданная популярность к Сергею Бурунову пришла после роли в сериале «Полицейский с Рублевки». Именно там миллионы зрителей рассмотрели в нем богатый юмористический талант. А своим героем в «Содержанках» Бурунов доказал, что может примерить на себя и драматическое амплуа.

Неудивительно, что поклонницы тут же начали интересоваться личной жизнью многогранного актера. И, как выяснилось, обожаемый женщинами Бурунов один из самых закоренелых холостяков российского кино, который к 46 годам не обзавелся ни женой, ни детьми. Сам актер считает, что всему виной его рабочий график.

«С семьей пока большие вопросы. Моя семья очень долго находилась на съемочной площадке, ведь я там практически жил. Кто бы это выдержал? Я по полгода не находился дома», — говорил Бурунов в одном из интервью.

В его жизни была лишь одна важная женщина, занимавшая особое место, — это мама. Ее смерть в 2010 году от последствий онкологии стала непоправимой утратой для актера. У него началась затяжная депрессия: он каждый вечер плакал и был зависим от спиртного. Полностью Бурунов не оправился от горя и по сей день.