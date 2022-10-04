Главный герой не Куравлев: не поверите, как его «протащили» в «Афоню»

Борислав Брондуков за годы карьеры успел сняться во множестве знаменитых фильмов, но одним из самых известных появлений на экране для него стала лента «Афоня». В комедии Георгия Данелии он исполнил эпизодическую роль Федула, которая в итоге затмила даже самого Афоню в исполнении Леонида Куравлева. Однако артист мог и не оказаться в этом фильме.

Дело в том, что изначально комедию планировал снимать Леонид Осыка. Он пригласил Брондукова на главную роль, но позднее сценарием заинтересовался Данелия. Он настоял, чтобы фильм передали ему, и начал подбирать других артистов на роли.

Сначала постановщик хотел отказаться от Брондукова, но в итоге предложил ему эпизодическую роль друга главного героя. Уже на съемках Данелия так впечатлился перевоплощением Брондукова, что расширил ему роль.

В итоге постановщик не ошибся. На цитаты зрители разобрали именно выражения Федула, а многие считают его роль такой же важной, как и у Куравлева.